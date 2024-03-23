İşçiler kendilerini fabrikaya kapattı

Sivas’ta RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.’deki işçi direnişi 20'nci gününe ulaştı. İşçiler, işten atılanların geri alınması için kendilerini fabrikaya kapattı.

Emek Servisi

Sivas’ta RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.’nin fabrikasında 6 işçinin DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten atılmasının üzerine başlayan direniş, 20’nci gününe ulaştı.

İşçiler, çoğunluk tespitine itirazın geri çekilerek toplu iş sözleşmesi sürecinin başlaması ve atılanların geri alınması için kendilerini fabrikaya kapattı.

Hem sabah hem de akşam vardiyası biten yaklaşık 200 işçi de fabrikadan çıkmadı. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Genel Sekreteri Erdal Kopal ve sendika yöneticilerin de bulunduğu fabrikada konuşma yaptı.

Ekmek kavgası verdiklerini belirten Küçükosmanoğlu, “İnsanca yaşayabilecek ücret istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. Buradan keyfi bir şekilde atılan 6 arkadaşımızın hangi gerekçeyle atıldığı söylenmedi. Sadece SGK’den kendilerine atılan mesaj var” dedi. Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan sendikalaşma hakkı, toplu sözleşme hakkına sahip çıktıklarını belirten Küçükosmanoğlu, işçiler geri alınana ve toplu iş sözleşmesi süreci başlatılana kadar fabrikayı terk etmeyeceklerini dile getirdi.