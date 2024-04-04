İşçiler, patronun hesabına haciz koydurdu

Basın-İş’te örgütlü işçilerin iki haftadır grev yaptığı PilenPak işverenin banka hesabına, işten çıkardığı işçilerin sendikal tazminatını ödemediği gerekçesiyle haciz konuldu. Manisa’da, pek çok ulusal ve uluslararası patates cipsi ve çikolata markasının paketlerinin üretildiği PilenPak Ambalaj’da çalışan işçiler, iki yıldan uzun süredir Basın-İş öncülüğünde devam eden ve 149 işçinin işten çıkarılmasına karşı yürüttükleri sendikal mücadeleleri kapsamında iki haftadır grev yapıyor.

Basın-İş avukatı Mustafa Akı’nın verdiği bilgilere göre; işten çıkarılanlardan 11’ine, sendikal gerekçeyle işten çıkarılmalarına rağmen tazminatları ödenmedi. Bunun üzerine işçiler, icra takibi başlattı. İşveren icra talebine itiraz etti.

Sendikal tazminatları ödenmeyen 11 işçinin ayrı ayrı açtıkları davalarda mahkemeler, işverenin itirazını haksız buldu. Mahkemeler ayrıca, sendikal tazminat hakkını ödemeyen işvereni ayrıca yüzde 20 oranında tazminatla cezalandırdı. Mahkemelerin her bir işçi için aldığı karar uyarınca işverenin banka hesabına, haciz kondu.

Fabrika önünde grev yapan işçilere destek veren Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, "B Kazanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.