İşçiler siyanürlü toprak altındayken iş ilanı verdiler!

Erzincan İliç’teki maden felaketinin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken Anagold iş ilanı açtı. Şirket "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadesini kullandığı ilanı gece saatlerinde geri çekti.

Erzincan İliç’te 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasının ardından, siyanürlü toprak yığını (liç) altında kalan resmi açıklamaya göre 9 işçiyi arama çalışması devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, milyonlarca metreküplük liç yığınında çalışmalar devam ederken, toprak kayması meydana gelen Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold Madencilik, 15 Şubat Cuma günü kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı. 12 kişinin başvurduğu ilan bir süre sonra geri çekildi.

"İNSANLARI ÖNEMSEYEN ŞİRKET KÜLTÜRÜ"

Dün Linkedln hesabından iş ilanı açan Anagold Madencilik A.Ş., liç alanındaki çökmenin ardından yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

"İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu yapılan ilanda şu ifadeler kullanıldı: "Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız:

- İnsanları önemseyen bir şirket kültürü

- Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak

- Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar

- Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar

ARTIK BAŞVURU KABUL ETMİYOR

İlerleyen saatlerde şirket 'eleman aranıyor' ilanını geri çekti. Şirketin Linkedln profilindeki ilanda "Başvuruları artık kabul etmiyor" uyarısı yer aldı.