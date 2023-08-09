İşçiler yaşamak için direniyor

Memduh Tuna OKAY

Tekstilde çalışan işçilerin sorunları katlanarak büyürken yetersiz ücretlere karşı zam istiyorlar. İşten çıkarmalara karşı da mücadele ediyorlar. Antep’teki Merinos Halı Fabrikası’nda çalışan İbrahim Halil Yabatı 19 Temmuz’da tazminatsız işten çıkarıldı. 7 yıldır fabrikada çalışan ve bel fıtığı nedeniyle rapor alan Yabatı’nın izin raporunun amiri tarafından sisteme girilmediği belirtilirken ‘işyerini bilgilendirmeksizin işe gelmeme’ iddiasıyla işten çıkarıldı. Haksızlığa tepki gösteren Yabatı, şöyle konuştu: “Bu fabrikada 7 yıllık emeğim var. Sadece ben değil, iş arkadaşlarım da koşullardan ötürü bel rahatsızlıklarına yakalandı” dedi.

Koza Halı’da düşük maaşlar nedeniyle iş bırakan işçiler iş bırakma eylemlerini dün de sürdürdü. “Geçinmekte zorluk yaşıyoruz” diyen işçiler, ücretler yükseltilene dek çalışmayacaklarını açıkladılar. Dün patronla görüşen işçiler, işverenin kendilerine hakaret ettiğini ve toplantıyı terk ettiklerini belirtti. Sanko’ya bağlı Asko Tekstil’de ücretlerinin asgarinin altında kalması sonucu iş bırakan işçiler ise “Hayat pahalılığı dayanılmaz bir hal aldı” dedi. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şöyle konuştu: “Patronlar, sermayesinin kaynağı altlarında çalıştırıp işçileri sömürüyor. Tüm bu zenginliği yaratanlara insanca yaşanacak ücretler çok görülüyor. Durum öyle bir hal aldı ki yüzde 15-20’lik zamlar teklif ediliyor. Bu oranla hayatta kalmak bile mümkün değil.”