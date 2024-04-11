İşçilere bayram değil direniş günü

Hizmetten gıdaya, tekstilden seracılığa kadar ülkenin dört bir yanında işçiler Şeker Bayramı’nı direnerek geçiriyor. İşçiler, bayramın ancak haklarını aldıklarında geleceğini ifade ederek mücadele çağrısı yapıyor.

Aycan KARADAĞ

Adıyaman’dan İzmir’e, İstanbul’dan Kocaeli’ne kadar emekçiler bayramı direnerek geçiriyor. Patronlardan haklarını isteyen ülkenin dört bir yanındaki emekçiler, bayram seyran demeden mücadeleye devam ediyor.

Adıyaman Besni’de faaliyet yürüten ve 350 işçinin çalıştığı Mega Polietilen Fabrikası’nda emekçiler, 2 aydır maaşlarını alamadıkları için 8 Nisan’da direnişe geçti. Ödenmeyen ücretlerini isteyen işçiler, işverenin her türlü tehdidine karşı mücadele ediyor. İşçilere destek veren BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Fabrika patronu, iki aydır ücretleri ödenmeyen, bayram öncesi açlığa mahkûm edilen işçileri bir de Türkmenistanlı işçi getirmekle tehdit etmiş. Öyle yağma yok. O ekmeğin bir sahibi var. Farklı milliyetlerden işçileri birbirine kırdırmanıza izin vermeyeceğiz. Emekçinin hakkı verildiğinde bizler için bayram olacak” dedi.

KAZANANA KADAR DEVAM

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Abalıoğlu Lezita Fabrikası yönetiminin Öz Gıda-İş Sendikası’yla toplu iş sözleşmesi masasına oturmadığı için greve çıkan işçiler de bir aydan uzun süredir direniyor. Öz Gıda-İş Sendikası’na üye olan işçiler, 2021’de gelen yetki belgesine patronun itiraz etmesi sonucu oyalanırken açılan dava işçilerin lehine sonuçlandı. Mahkeme kararından sonra toplu iş sözleşmesi masasına çağrılan patron ise masaya gelmedi. Bunun üzerine 190 emekçi, 7 Martta greve çıktı.

Direnişe ilişkin değerlendirme yapan Öz Gıda-İş Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, şöyle konuştu: “Fabrikanın etrafında binlerce dönüm arazi var. Bütün bu kamuya, hazineye ait araziyi kendi malı gibi kullanıyor. Satış mağazası olarak kullandığı mağaza kaçak, yıkım kararı var ama bu karar uygulanmıyor. Her gün binlerce dolar para döndürüyor bu mağazada. İşçinin karşısında aslan kesiliyorlar. Mart'ta grev uygulama kararı aldık. İşveren 5 Mart'ta 50 Hintli işçiyi işe aldı. Bizim derdimiz Hintli işçilerle değil. O insanların çaresizliğinin grev kırıcı olarak kullanılmasına yazıklar olsun diyoruz. Bunlar bizi yıldıramaz. Kazanana kadar mücadelemiz devam edecek. ”

Bergama’da ise Agrobay Seracılık’ta sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin 23 Ağustos’ta başlattığı direniş sürüyor. Ağır çalışma koşullarına karşı Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlenen ve çoğu kadın olan tarım işçileri ödenmemiş maaşlar ve tazminatlarını talep ediyor. Ankara Yürüyüşü sonrası yalnızca ağustos ayı maaşlarının ve yıllık izinleri ödenen işçiler, tüm haklarını alamadı. Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, “Agrobay işçileri henüz tazminatlarını alamadılar. Mücadelemiz sürüyor. Tarım emekçileri bayrama keyifle giremedi. Köylünün borcu katlanıyor, asgari ücretle çalışan sera ve balıkçılık işçileri geçinmekte zorlanıyor. Yevmiyeler çok düşük her gün eriyor. Tarım emekçileri birleşirse güzel bayramlar görürüz” diye konuştu.

MOTOKURYELER SOKAKTA

Getir’e bağlı Vigo şirketi, çalışanlara sormadan saatlik garanti ücret uygulamasını kaldırarak paket başı ücret sistemine geçmesine yönelik başlatılan eylem dördüncü gününü geride bıraktı. Daha önce saatlik 85 lira ve paket başı 50 lira alan motokuryeler yeni sistem ile attıkları her paket için 75 lira kazanacak. Paket başı ücret siteminin kuryeleri ölüme sürüklediğini söyleyen Vigo kuryeleri yaptıkları eylemlerle kararın kaldırılmasını ve saatlik garanti ücret modeline dönülmesini istiyor.

BELEDİYE İŞÇİLERİ İSYANDA

Ankara’da Altındağ Belediyesi işçilerinin, ek protokol zammının ödenmemesine karşı başlattığı eylem üçüncü gününü geride bırakırken departma müdürü ile görüşme yapıldı. Evrensel’in haberine göre işçilere yaptıkları görüşmede işten atmaların durdurulmayacağı, zamların yatırılmasının ise bir ayı bulabileceklerini söylendi. İşçiler ek zam alana kadar eylemlerinin süreceğini vurguladı. Ek protokol zammının yatırılmasına ilişkin sürecin belirsiz olduğunu ifade eden işçi, “Yatırmak 1 ayı bulabileceğini, bayramdan sonraki ilk iş gününde paralarımızın hesaplanması için oturacaklarını söylediler. Biz kabul etmedik. Müdürler tekrar görüşeceklerini söylediler. Zammımızı alana kadar beklemeye devam edeceğiz” dedi.