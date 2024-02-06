İşçilere greve çıktı, Anadolu Efes lokavt kararı aldı

Anadolu Efes ile Tek Gıda İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde Anadolu Efes, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında lokavt kararı aldı.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi, Tek Gıda-İş Sendikası ile yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine lokavt ilan etti. Sendika ise 26 Şubat 2024 tarihinde greve çıkacağını duyurdu.

Anadolu Efes'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu, Tek-Gıda İş Sendikası'nın 29 Ocak 2024 tarihinde grev kararı aldığı ve bu kararın görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde uygulanacağını duyurduğuna ilişkin bilgi paylaşılmıştı.



Alınan grev kararı karşısında Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı almıştır. Lokavt'ın uygulama tarihi 2822. No'lu Toplu İş sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu uyarınca ayrıca bildirilecektir. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır."

LOKAVT NEDİR

Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması anlamına geliyor. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasına verilen isim. Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. 6356 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına göre, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına deniyor.