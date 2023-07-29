İşçilere TOMA barikatı!

Haber Merkezi

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (DEDAŞ) özlük haklarının iyileştirilmesi ve sendikal haklarının tanınması talebiyle grev yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, eylemlerinin üçüncü gününde polisle karşılaştı. DEDAŞ önünde dün sabah saatlerinde bir araya gelen Enerji-Sen üyesi işçiler, eylemini sürdürdü. Anlaşma sağlanamaması üzerine DEDAŞ’ın patronu Ebubekir Tivnikli, bu sabah DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne geldi. Bina önüne TOMA’lar ve şirketin iş makineleri yığıldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, işçileri oturma eyleminde ziyaret etti. DEDAŞ kapısı önüne iş makinalarının yığılmasına tepki gösteren Tanrıkulu, “Bu rezalettir. Bu rezaletler Amed halkının hafızasına kazınacaktır. DEDAŞ yıllardır Amed halkına zulüm ediyor. İşkence ediyor. Kolektif bir biçimde halkı cezalandırıyor. Buradaki emekçiler bu halka ve kendilerine yapılan zulmü protesto etmek için iş bıraktı. Sendika istiyorlar. Bundan doğal ne olabilir. DEDAŞ orantısız bir biçimde kar ediyor. Devletten inanılmaz bir destek görüyor. Bu devlet, bu hükümet DEDAŞ’ın tahsildarıdır. Bu haldeyken kamu hizmeti yapan işçilere haksızlık yapıyor. İkramiye vermiyor, fazla mesai haklarını istiyorlar. DEDAŞ’ın bu zulmünün arkasında durmayın" diye konuştu. Aşırı sıcak havaya rağmen oturma eylemini sürdüren işçiler, bugünkü eylemlerini “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla sona erdirdi.