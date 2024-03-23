İşçilere yemek vermedi

Emek Servisi

Bursa'da Borusan Lojistik’te Liman-İş'te örgütlendiği için işten atılan işçilerin mücadelesi devam ediyor. İşçiler, sendika haklarının tanınması ve taleplerinin kabul edilmesini isterken üretimin durduğu Borusan Lojistik’te patron yemekhanenin kapısını kilitleyerek sahurda yemek vermedi.

Ayrıca EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, işçilerin mücadelesini Meclis gündemine taşıdı. Bayhan soru önergesinde, “Bakanlığınıza bağlı müfettişler işverenin tek taraflı bildirimi ile tazminatsız işten çıkarmaya yol açan işten çıkış kodlarının kullanımını denetlemişler midir?” diye sordu.