İşçileri hazır ola dizen AKP’li aday oy istedi

Emek Servisi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesini ziyaret etti. Vurmaz'a AKP İlçe Başkanı Murat Tuna ve MHP İlçe Başkanı Gökhan Selcan da eşlik etti. Vurmaz ve AKP'li, MHP'li isimler masada kahvaltı yaparken işçilerin elleri önde ayakta beklemesi tepki çekti.

Vurmaz, şantiye ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: “Güne başlangıcı, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ortak akla dayalı yönetim anlayışımızla, Edremit'in güçlü yarınlarında buluşmak dileğiyle.” Yüksek Seçim Kurulu’nun Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Aralık 2023 tarihli kararına göre seçim takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasak.