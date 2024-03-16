İşçileri kapatmakla tehdit etti

Gates işyerinde grev sekizinci gününü geride bırakırken işveren, yolladığı kağıtla işçileri Türkiye’den gitmekle tehdit etti. “Greve devam, vazgeçmek yok” diyen işçiler, Gates patronunaa seslendi: "Polonya soğuktur, üşürsün."

Dilan ESEN

İzmir’de Ege Serbest Bölge’deki ABD’li şirket Gates Endüstriyel Metal’de Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin başlattığı grev 9’uncu gününe ulaşırken dün işverenden yeni bir hamle geldi. Daha önce Çalışma Bakanlığı’na yaptığı başvuruyla grevi yasaklatma girişiminde bulunan Gates işvereni, şimdi de işçilerin evine kağıt gönderdi.

Sendikanın, işçilerle birlikte hazırladığı toplu iş sözleşmesi teklifine karşılık daha düşük oranda teklifin yer aldığı kağıtta, “Sendika ile yapılan görüşmelerde, sendikanın talep ettiği ölçüde artış yapılması mümkün ve gerçekçi olmaktan uzaktır” denildi. Ayrıca kağıtta, işçiler, grev kararı nedeniyle ‘şirketin Türkiye’den çekilmeyi düşündüğü’ belirtilerek tehdit edildi. Kağıtta şu ifadeler yer aldı: “Grev süresince siz değerli çalışanlarımızın hizmet akitlerinin askıda olacak olması sebebiyle, mevcut ekonomik koşullar da göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun sizlerin ve dolayısıyla ailenizin ekonomik geleceğini tehlikeye düşürme riski de oldukça fazladır. Uygulanmakta olan grev kararının şirketimize zarar vermemesini umuyoruz. Çalışmak isteyen personellerimize de kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu bildirmek isteriz.”

GREVİMİZİ KIRAMAZLAR

Gates işçileri ise işverenin sözkonusu girişime tepki göstererek “Kararlıyız, greve devam” dedi. Birleşik Metal-İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Yağmur Özgirgin, şunları dile getirdi: “Kararımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Grevimiz devam ediyor. Çalışanların evlerine kağıt göndermeye başladılar. Kendileri bir hesaplama yapmış ücretlere ilişkin. Bizim istediğimiz ücrete göre yüzde 96 zam istiyoruz. Onun hesaplamasına göre yüzde 120 zam verdiğini iddia ediyor. Ücret ve yan hakları toplayıp 12’ye bölerek bir hesap yapıyor. Bizim formülümüzden farklı bir süreç işletiyor. Tek yürek olmuş bir vaziyette grevimize ilk günkü gibi devam ediyoruz.”

İşçilerden Devrim Arslan da ilk kez greve çıktığını ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. “Bizi korkutmaya çalışıyorlar, korkmuyoruz” diyen Arslan, şunları ifade etti: “Evliyim, ev geçindiriyorum. Hakkımızı hiç alamıyorduk, çok düşük ücretlerimiz olduğu için zorlanıyorduk. İşverenin grevi yasaklatma girişimini tanımıyoruz. Yasak gelse de tanımıyoruz. O kağıt bana gelmedi ama birkaç arkadaşıma gitmiş. İçeriğini okudum. Gerçekdışı bir hesaplama. İçerideki arkadaşlarımızı korkutmak için bir dakika bile greve çıkarsanız burayı kapatırım gibi şeyler söylemişler. Yönetim direkt bize değil, beyaz yakalıya baskı yapıyor, bizim üzerimize gelmelerini söylüyor. Kapatıp Polonya’ya gitmek istiyorlarmış, bizi böyle tehdit ediyorlar. Biz de onlara karşı şunu diyoruz: Polonya soğuktur üşütürsün.”