İşçilerin canı umursanmıyor

Haber Merkezi

Ülke işçiye tabut olmaya devam ediyor. Dün Hatay’dan İzmir’e işçiler iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. Kimisi reklam panosu asmaya çalışırken kimisi inşaatta çalışırken hayatını kaybetti. Geçen yıl nerdeyse her gün bir iş cinayetinin gerçekleştiği ülkede bu konuda herhangi bir önlem ise alınmıyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam ajansında çalışan Halil Gül ile Hüsnü Akan, binanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düştü.

İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrika inşaatında meydana gelen göçükte Zekeriya Midilli hayatını kaybetti. Olayda başka bir işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Midilli'nin cenazesi memleketi Ordu'da defnedildi.

Hatay Defne'de Rönesans Holding’in yaptığı TOKİ şantiyesinde 5'inci kattan düşerek yaralanan işçi Ömer Hasar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir haftadır yaşam mücadelesi veren Hasar, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İş cinayetini İnşaat-İş Sendikası X’ hesabından duyurarak, Hasar’ın ailesine baş sağlığı diledi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Odak adlı parfüm fabrikasında çıkan yangında ise hayatını kaybeden sayısı 2’ye yükseldi.

Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürerken, fabrika yetkilisi M.Ü. ve B.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ü. ve B.Ç., adliyeye sevk edildi.