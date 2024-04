İşçilerin festivali ‘usta’sıyla açılıyor

19. İşçi Filmleri Festivali, 1 Mayıs’ta başlıyor. Festivalin İstanbul açılış filmi ise işçi filmlerinin usta yönetmeni Ken Loach’un son filmi olan ‘Umudunu Kaybetme’

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF)’nde geri sayımda sona geliniyor. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan festival 1 Mayıs’ta başlıyor. Festival, 16 ülkeden 74 filmi, yine sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz olarak sinemaseverleri ağırlayacak.

Dünyanın dört bir yanından başvurulan toplam 353 film arasından seçilen 46 yerli ve 28 yabancı film seyirciyle buluşacak. Festivalin İstanbul açılış filmi, işçi filmlerinin usta yönetmeni Ken Loach’un son filmi olan ‘Umudunu Kaybetme/The Old Oak’ olacak. Film, 2 Mayıs Perşembe akşamı Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek olan açılış gecesinde seyirci ile buluşacak. Gecede Menderes Samancılar’a teşekkür ve onur plaketi verilecek. Ankara’daki açılış gecesi ise Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.

Fotoğraf: IMDb

Film gösterimleri İstanbul’da Avrupa yakasında Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit ile Anadolu yakasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi, TAK Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Ankara’da ise gösterimler Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Mülkiyeliler Birliğinde yapılacak.

Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Kanun Hükmü’ filmi Türkiye galasını İşçi Filmleri Festivali’nde yapacak. Film 2 Mayıs’ta Ankara’da açılış filmi olacak; 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da 2 kez gösterilecek. 3 Mayıs’ta filmin gösterimi sonrasında ‘Festivallerde Sansür’ üzerine bir panel-söyleşi de gerçekleştirilecek. Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismäki’nin retrospektifi kapsamında Ariel, Kibritçi Kız ve Cennetteki Gölgeler filmlerinin yanısıra yönetmenin son filmi ‘Sararmış Yapraklar/Fallen Leaves’ de festivalde gösterilecek.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu yıl bir konserle festivale renk katıyor. İBB’nin desteği ile 8 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey Salonunda Kardeş Türküler tarafından “Filistin Yaşasın” konseri yapılacak.

Pandemi döneminde başlatılan çevrimiçi gösterimler 7 Mayıs akşamı İFF Youtube kanalından sadece programda belirtilen saatte yapılacak. Festival 11 Mayıs’a kadar sürecek.

Festivaldeki filmlerden bazıları şöyle:

3 MAYIS CUMA

• Fransız Kültür Merkezi 17.00: Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar

• Beyoğlu Sineması 20.30: Shadows in Paradise / Cennetteki Gölgeler

• Nazım Hikmet Kültür Merkezi 19.00: Aşkla Sana - Cevahir / To You with Love

4 MAYIS CUMARTESİ

• Fransız Kültür Merkezi 17.00: Kanun Hükmü / The Decree

• Beyoğlu Sineması Pera Salonu 17.30: Senede Bir Gün / One Day a Year

5 MAYIS PAZAR

• Fransız Kültür Merkezi 12.00: A Plein Temps / Tam Zamanlı / Full Time

• Beyoğlu Sineması 16.00: Fallen Leaves / Sararmış Yapraklar

• Nazım Hikmet Kültür Merkezi 17:30: Yarının Hayali / The Dream Of Tomorrow