İşçilerin hakkını yedirmeyiz

HABER MERKEZİ

AKP’li Veysel Tiryaki’nin 31 Mart seçimlerinde yeniden kazandığı Altındağ Belediyesi’nde işçilerin ek protokol zammının ödenmemesi, SMS ile gece yarısı işten çıkarmalara karşı başlattığı eylem devam ediyor.

İş bırakan işçiler bugün Altındağ Belediyesi yetkilileriyle görüşecek, sonuç çıkmaması halinde eylemlerine devam edecek. İşçilerin talepleri arasında ek protokol zammının uygulanması, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması ve mobbingin ortadan kaldırılması yer alıyor.

"ÇÖPLERİ BİZ TEMİZLERİZ”

ANKA’da yer alan habere göre Altındağ Belediyesi işçilerinin Ramazan Bayramı’nda da yürüttükleri hak arama mücadelesine Altındağ’da yaşayan vatandaşlardan da destek var. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye tepki gösteren vatandaşlar, işçilerin yanında olduklarını, gerekirse mahallede biriken çöpleri kendilerinin temizleyeceğini ifade etti.

Altındağ Belediyesi işçilerinin yürüttükleri hak arama mücadelesine destek veren mahalleli Yavuz Karataş “Altındağ Belediyesi işçilerin eylemlerini sonuna kadar destekliyoruz. Gerekirse Altındağ’ın bütün çöpünü biz çekeriz ama işçilerin hakkını kimse yiyemez. İşçiyiz, emekçiyiz. Onların arkasındayız. Genel olarak herkes tepkili. Yaz ayları yaklaşıyor. Sinek, böcek her şey çıkabilir. Mahalleli olarak işçilerin arkasındayız. İşçilerin haklarını versin ve öyle çalışmaya devam etsin. Kimseye düşmanlık yapacak bir şey yok. AK Parti’den, AK Parti’ye geçen bir belediye var. Sözü AK Parti vermiş geri alan da AK Parti. Gerekirse çalışmasınlar, biz temizleriz. Haklarını alsınlar yeter” diye konuştu.

33 yıldır Altındağ’da yaşayan bir başka mahalleli Abidin Öncü de işçilerin eylemlerine katıldığını, onların yanında olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “İşçiler sendika başkanlarını bile kovdu. Çünkü sendika başkanı, belediye başkanından yana tavır aldı. Utandı, korumalarıyla gitti. İşçilerin hakkını savunmadı. Dün yaptık yapacağımızı. Binamızdaki çöpleri de aldık. İşçileri her zaman savunuyoruz. Verilen hak nasıl geri alınır? Önceki başkan veriyor, Veysel Tiryaki daha mazbatasını almadan işçilerin haklarını alıyor. Olur mu?”

“VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Biriken çöplerin çevreye verdiği rahatsızlığa dikkat çeken bir başka mahalleli ise “Ben astım hastasıyım. Rezalet. Dün Hasköy’de çöp toplanmaya başladı diyorlardı. Bir baktım oralar da aynı. Böyle bir çarpık düzen görmedim” diye konuştu. Bir başka mahalleli ise “Rüzgar olunca her tarafı batırıyor çöpler. Sağlık ocağının orası bile çöpten geçilmiyor. 4-5 gündür çöpler alınmıyor. Çocuklarımız hasta olacak diye korkuyoruz” sözleriyle çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.