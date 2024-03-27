İşçilerin iradesine verilen cezaya tepki

BİRTEK-SEN’e ‘baskı yaptığı’ iddiasıyla 1,5 milyon TL cezalandırılmasına tepki yağdı. Bakanlığın önündeki eylemde, asıl baskıyı patronun yaptığı belirtildi.

Emek Servisi

Sendika seçme özgürlüğü ve insanca yaşam talepleriyle direnen Özak Tekstil işçileri, örgütlendikleri BİRTEK-SEN’e ‘sendika değiştirme baskısı’ iddiasıyla yaklaşık 1,5 milyon TL ceza verilmesini protesto etti. Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde yapılan açıklamada, Özak Tekstil işçilerinin 80 gün boyunca, sendika hakları için işyerindeki baskıya, mobbinge, işten atmalara, kadın işçilere yönelik tacize, fabrika içinde kurulan ikna ve sorgu odalarına karşı kendi seçtikleri sendikada örgütlenmek için mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamaya Agrobay işçileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, EMEP Ankara İl Örgütü, KESK ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri katıldı.

İşçilerin yaşadığı hak ihlallerini ülkeyi yönetenlere ve Çalışma Bakanlığı’na duyuramadıklarını söyleyen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şunları söyledi: “AKP iktidarı, Çalışma Bakanlığı patrona karşı tutum alıp işçilerin hakkını savunması beklentisi içinde değiliz ancak kağıt üzerinde bile olsa yetkililerin uymak zorunda olduğu yasalar var. Biz buna dikkat etmelerini bekliyoruz. Çalışma Genel Müdürüyle ve Çalışma Bakan Yardımcısıyla görüştük. Bütün anlattıklarımıza samimiyetle dinledi, hak verdi. Teftiş Kurulu Başkanı ile görüşeceğini, elinden geleni yapacağını söyledi. Umarım bu sözünü tutar.”

İşçilerin hak istediklerinde hemen işten atıldığını belirten Türkmen, “Defalarca biz bakanlığa çağrı yaptık, bunların hiçbirine yanıt gelmedi. Ama Özak patronu direnişin üçüncü günü bakanlıktan teftiş istiyor, üç gün sonra teftiş yapılıyor, bir ay sonra rapor hazırlanıyor ve sendikamıza ceza veriliyor. Söz konusu patron olduğu zaman bürokrasi öyle hızlı işliyor ki teftiş geliyor, valilik yasak kararı getiriyor, kalkanlar, coplar hazırlanıyor” dedi.

Bu cezanın sadece Özak işçilerine, BİRTEK-SEN’e verilmediğini belirten Türkmen, “Kölelik düzenine boyun eğmeyen, insanca çalışma koşullarına karşı, sarı sendika düzenine karşı gerçekten işçilerin iradesiyle örgütlenen bütün sendikalara, bütün işçilere yönelik bir tehdittir” diye konuştu.

Açıklamada söz alan siyasi parti ve sendika temsilcileri de bu saldırıya karşı BİRTEK-SEN’in yanında olduklarını belirtti.