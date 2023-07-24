İşçilerin ölüm yolculuğu

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi can verdi. Yaralı bir işçi "Minibüs doluydu, ben taburede oturdum" diyerek ihmali göz önüne serdi. İSİG’e göre iş cinayetlerinin 4'te biri trafik kazası kaynaklı.

EMEK SERVİSİ

Denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yolcu taşımaya uygun olmayan araçlarla seyehat eden mevsimlik tarım işçileri, ölümle burun buruna seyahat etmek zorunda kalıyor. Hasat mevsiminin başladığı aylarda tarım işçilerinin yaşadığı trafik kazalarına bir yenisi eklendi.

Afyon’da kiraz hasadından dönen işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 8 tarım işçisi hayatını kaybetti. İSİG İstanbul Koordinasyon üyesi Gökhan Turan, ‘’Tarım ve orman işçiliği göçebe olmamalı’’ dedi.



Kaza, Afyon’un Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. B.K., idaresindeki, şehir işçi minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole girip ağaçlara çarparak durdu. Olayda S.A. (15), Ü.C.A. (19), G.B. (60), M.C. (65), N.T. (63), H.K. (51), P.B. (60) yaşamını yitirirken yaralanan 13 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.



KOLTUKLAR DOLUYDU



Minibüste koltuklar dolu olduğu için kendisinin de taburede oturduğunu dile getiren yaralı kadın, "Şarampole girdik ve ağaca vurduk. Ağaç olduğu gibi ön camı parçaladı ve içeri girdi. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni dışarı çıkarmışlar. Nasıl çıkardılarsa onu da hatırlamıyorum. Sedyeyle kenara yatırmışlar."



İŞÇİLER GÖÇEBE OLMAMALI



Kazayı görüp müdahale eden Turgut Öztürk, önce yaralıları çıkarttıklarını dile getiren, "Cenazeler alt taraftaydı. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık, sonra da jandarmaya haber verdik. Minibüstekilerin durumu çok kötüydü, perişandı. Yaralı da çoktu. Ölenler hepsi bölgenin insanı, vişne ve kiraz toplayan tarım işçileri" dedi.



İSİG İstanbul Koordinasyonu üyesi Gökhan Turan, ‘’Tarım işçilerinin taşıma koşulları var ve kanunen tarım işçilerini kamyonlarda ve traktörlerde taşımak yasak. Otobüste işçi taşıma koşulu bellidir. Aynı zamanda taşıma yetkisi olmayan şoförler tarafından taşınabiliyorlar’’ dedi. Tarım işçilerinin kamyon veya traktör kasalarında taşınabildiğine dikkat çeken Turan, ‘’İşçiler, karayollarında taşıma koşullarında taşınamıyorlar ve onları taşıyan şoförler devamlı göç ettikleri yorgun oluyorlar. Tarım işçileri göç ederken bir süre beklenmesi gerekiyor. Bir yerden bir yere göç etmelerinin önlemi alınmıyor ve göçebe yaşıyorlar. Bu kazaların önemli bir kısmı da trafik kurallarına uymayan araçlarla taşındıkları için yaşanıyor. Mevsimlik tarım işçiliği olmalı. Dünya genelinde var ama bölgedekiler yapar, göçebe olarak değil’’ dedi.

Turan şöyle konuştu: "Daha önce meclise verilen ve kabul edilen barınma, taşıma koşulları yerine getirilmeli. Traktörler mal taşımak için kullanılmalı ancak araziden araziye geçerken değil. Tarım işçilerinin göçebelikleri belirli bir statüde tutulmalı. Bu işçilerin çocukları aynı zamanda eğitim alamıyor ve çocuk işçi oluyor. CHP daha öncesinde çalışma yaptı ve çalışma kabul edildi, taslağı vardı ancak uygulanmadı."

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İş cinayetlerinin yüzde 27'si trafik kazası kaynaklı

İş cinayetlerinde dünyada üçüncü Avrupa'da birinci ülke olan Türkiye'de, iş kazaları denetim eksiklikleri ve yeterli önlem alınmadığı için durdurulmıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre; 2023 yılının ilk altı ayında ocakta 120, şubatta 213, martta 130, nisanda 122, mayısta 145 ve haziranda 159 olmak üzere en az 889 işçi hayatını kaybetti. Haziran ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında trafik kazaları başı çekti. Verilere göre iş cinayetlerinin yüzde 27'si trafik ve servis kazaları sonucu meydana geldi. Haziranda 43 işçi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.