İşgal edilen 4 bölgeyi Putin’in partisi kazandı

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Ukrayna ve müttefiklerinin “yasadışı” olarak tanımladığı Rusya yerel seçimlerinde Putin'in partisi büyük bir başarı elde etti. Euronews’un haberine göre seçimlere “hile” iddiaları damgasını vururken Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerde Kremlin'e yüzde 70'in üzerinde destek çıktı.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ise, Moskova'da yeniden seçildi. Putin'in Birleşik Rusya Partisi, "hile" iddialarının gölgesinde bir hafta süren yerel seçimlerde çoğunluğu elde etti. Birleşik Rusya, ülke genelinde katıldığı tüm bölgelerde seçimleri kazandı. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan ilhakı ilan edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlenen seçimlerde de Kremlin destekli adaylar galip çıktı. Rus yetkililere göre, Birleşik Rusya bu bölgelerde büyük çoğunluk elde ederek her birinde oyların en az yüzde 70'ini aldı. Ayrıntılı sonuçlar henüz açıklanmadı.