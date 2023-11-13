İşgalciler anlaşma sağlamadı: ABD Netanyahu’nun Gazze planına soğuk

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş sonrasında İsrail ordusunun Gazze’de kalmaya devam edeceği mesajını yinelerken ABD yönetimi farklı bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını sürdürürken İsrail hükümeti ile ABD yönetimi tarafından yapılan açıklamalar, iki ülke arasında Gazze'nin geleceği konusunda görüş ayrılıkları bulunduğuna işaret ediyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas ile savaş sona erdikten sonra İsrail ordusunun Gazze Şeridi üzerindeki kontrolünü sürdüreceği, bölgeyi uluslararası bir güce devretmeyecekleri mesajını verdi.

Haftasonunda NBC ve CNN'in sorularını yanıtlayan Netanyahu, bu pozisyonunu yineleyerek, Gazze'deki askeri sorumluluğun İsrail'de olması gerekeceğini savundu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan saldırıları sonrasında İsrail hükümetine güçlü destek açıklayan ABD yönetimi ise savaş sona erdikten sonra İsrail ordusunun Gazze'de varlığını sürdürmesine sıcak bakmıyor, bir uluslararası gözlem misyonu oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Washington ayrıca Batı Şeria ve Gazze'nin yönetimlerinin yeniden Filistin Özerk Yönetimi altında birleştirilmesi gerektiği görüşünde.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pazar günü CBS kanalına verdiği röportajda, Gazze'nin bir daha "terör üssü" olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemekle birlikte, Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerine ve Gazze'nin İsrail tarafından yeniden işgaline karşı olduklarını vurguladı.

ABD yönetimi son haftalarda Gazze'nin geleceği konusunda, yeniden iki devletli çözüm zemininde bir yol haritası belirlenmesi için bölge ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor.

"GAZZE'YE İSRAİL TANKLARI ÜZERİNDE GİRMEYECEĞİZ"

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'nin yeniden Filistin Özerk Yönetimi denetimi altına girmesi yönündeki girişimleri konusunda belirsizlik sürüyor.

Filistin Özerk Yönetimi Başbakanı Muhammed İstiyye, "Gazze'ye İsrail tankları üzerinde girmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

George Washington Üniversitesi öğretim üyesi Nathan Brown'a göre Filistin yönetimi, Biden'dan iki devletli çözüme zemin sağlayabilecek güçlü bir diplomatik girişim taahhüdü almadan, bu sorumluluğu üstlenmek istemiyor.

Bu arada Netanyahu da Gazze'nin yeniden Filistin Özerk Yönetimi'ne dahil edilmesine sıcak bakmadığını kaydetti. Netanyahu CNN'e verdiği söyleşide, farklı bir yol bulunması gerektiğini, yeni bir sivil yapı inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail, 1967'de Arap ülkelerine karşı kazandığı Altı Gün Savaşı sonrasında işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilmişti. İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 2006'da düzenlenen seçimleri kazanarak yönetimi ele geçirmesi sonrasında bölgeye abluka uygulamaya başladı.

Kaynak: DW Türkçe