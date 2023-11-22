İsias davasında belediye görevlilerin dosyası ayrıldı

Haber Merkezi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel dosyasından yapı ruhsatı düzenleyen belediye görevlileri ile ilgili dosyayı ayırdı. Soruşturma kapsamında otel ile ilgili belediye görevlilerinin de kusurunun bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verildi.

Kamu görevlileriyle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edileceği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Dosya çerçevesinde 5’i tutuklu toplam 11 şahsın “bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor. Öte yandan Hatay’da 6 Şubat’taki depremlerde yıkılması sonucu yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi’nin gözaltına alınan 5 sorumlusundan 4’ü tutuklandı.