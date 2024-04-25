İsias Otel davasına kamu görevlileri dahil edilsin

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde Kıbrıslı öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek. İkinci duruşma öncesi "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan, depremde yaşamını yitiren KKTC'li sporcuların ailelerinden Murat Aktuğralı, Anka Haber Ajansı'na konuştu.

Murat Aktuğralı, 13 yaşındaki oğlu Aras'ı kaybettiğini belirterek, "Çocuklarımızı sadece beş günlüğüne gönderdiğimiz Adıyaman'da maalesef tabutlarla ülkemize getirebildik. 39 kişilik kafilemizden sadece 4 kişi kurtulabildi." dedi.

Gazi Üniversitesi'nin bilirkişi raporu sonucunda iki sanığın tutuksuz olarak yargılanmaya başladığını belirten Aktuğralı, şöyle konuştu: "İkinci duruşmada biz ailelerin mahkeme heyetinden üç temel beklentisi bulunmaktadır. Bunlar; tutuklukların devamı yönünde bir karar alınması, Gazi Üniversitesi tarafından verilen neticesinde tutuksuz yargılanan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı isimli sanıkların tutukluluklarına devam yönünde bir karar alınması..."