İsias Otel’le ilgili iddianame kabul edildi: İlk duruşma 3 Ocak'ta

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024’te görülecek.

Depremlerde aralarında Kuzey Kıbrıs'tan sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame kabul edildi.

İddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken davanın ilk duruşması görülecek.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame iki hafta önce 3. Ağır ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkeme heyeti Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan iddianameyi inceledi ve kabul etti. 5’i tutuklu 11 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması 3 Ocak 2024’te görülecek.

22 YIL 5 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde şüphelilerin “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

Dosya çerçevesinde yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. adli kontrol şartı ile yargılanıyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, otelin önce konut olarak ruhsatlandırıldığı ve ilerleyen tarihlerde fazladan kat çıkıldığı belirtildi.

İddianamede, ayrıca, "Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının 9'dan 10'a çıktığının görüldüğü, eklenen bu katın 410 metrekare olduğu belirlenmiştir" denildi.

Otelin faaliyete geçmesinin ardından farklı tarihlerde tadilat yapıldığı belirtilen iddianamede, "2014-2015 yıllarında yapılan değişikliklerle otelde kapasite artışı olduğu ve bunun yanı sıra 2016'da deprem güvenliğini göz ardı ederek proje dışı ruhsatsız kat yaptırıp yapının taşıyıcı sistemine ek yük yüklendiği anlaşılmıştır. Alınan bilirkişi incelemesinde yapının beton kalitesinin her iki yönetmelik kapsamında da gerekli şartları sağlamadığı belirlenmiştir. Bu yetersizlik ve eksikliklerin binanın yıkılmasında etkili olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.