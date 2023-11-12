IŞİD'in bomba uzmanı Sultanbeyli'de yakalandı

IŞİD'in Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaparak patlayıcı yapımı eğitimi verdiği iddia edilen ve İstanbul Sultaneyli'de düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

IŞİD'in bomba uzmanı olduğu iddia edilen A.J.A. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.

Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaparak IŞİD üyelerine patlayıcı yapımı eğitimi verdiği iddia edilen ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı, IŞİD'in Irak'taki yapılanmasında el yapımı patlayıcı uzmanı ve üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen A.J.A'nın İstanbul'da bulunduğu belirledi.

Şüpheli, Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon yapılan iki adreste gerçekleştirilen aramada, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre ekipmanı, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan A.J.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.