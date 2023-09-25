"IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ’lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ’ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.