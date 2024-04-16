IŞİD İstanbul’da medrese kurmuş

HABER MERKEZİ

İstanbul Başakşehir’de IŞİD üyelerinin medresede çocuklara eğitim verdikleri tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6’sı tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün edindiği istihbari bilgi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Medresede IŞİD’in Horasan yapılanmasına eleman yetiştirdikleri, örgüt elebaşları tarafından TBMM’ye, İstanbul’da bulunan askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik eylem gerçekleştirme talimatı aldıkları ifade edildi.

İddianamede, IŞİD’in Horasan koluna mensup Özbek, Kırgız ve Kafkas kökenli kişilerin Başakşehir’de "Darul Vefa İlim ve Amel Merkezi" adlı mescit/ medresede yapılandıkları, Suriye ile Afganistan’daki örgüt unsurlarıyla yakın temaslarını sürdürdükleri ifade edildi.

Öğrencilere eğitim adı altında IŞİD’in propagandasının yapıldığı, yapılanmanın liderlerinin devşirdikleri kişileri Türkiye üzerinden Afganistan’a gönderip ‘Horasan Vilayeti’ saflarına katılmalarını planladıkları kaydedildi.

İddianamede, merkezin emniyet birimleri tarafından takip altında tutulduğu, bu nedenle dernekle bağlantılı kişilerin farklı mescitlere dağıldığı ancak belirli özel günler IŞİD İstanbul’da medrese kurmuş dolayısıyla bu merkezde bir araya geldikleri bildirildi.

YATILI EĞİTİM

Merkezin bünyesindeki yatakhanelerde geçmişte Suriye’de IŞİD adına faaliyet göstermiş Özbek, Tacik, Kafkas, Irak ve Mısır uyruklu kişilerin saklandığı, sınıflarda da Suriye’de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterirken öldürülen Kafkas, Fas, Irak, Mısır ve Tunuslu bazı kişilerin 16-17 yaş aralığındaki 70 çocuğuna yatılı eğitim verildiği aktarıldı.

İddianamede, 14 Temmuz 2023’te operasyon düzenlenen, içinde sınıf, yatakhane ve mescidin yer aldığı ortaya çıkan merkezin Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabında, yeni açılan sınıflarla ilgili kayıt duyuruları, iftar organizasyonları ve Kurban Bayramı için maddi yardım taleplerinin olduğu bilgisine yer verildi.

Sanıklardan Rasulov’un, Azerbaycan’da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl tutuklu kaldığı, 2016’da resmi yollardan Türkiye’ye geldiği, "Reina" gece kulübüne yapılan terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle "IŞİD üyesi olmak" suçundan 2 yıl cezaevinde yattığı aktarıldı.

Medresede günün sabah namazıyla başladığını anlatan sanıklardan Ahmed; Kuranı Kerim, Arapça, fıkıh, hadis, tefsir, edep ve ahlak dersi verdiklerini, akşam namazından sonra yemek yenildiğini, temizlik yapıldığını, sabah namazından gece çocuklar uyuyuncaya kadar sırayla nöbet tutuklarını anlattı.

Ahmed, dernekteki yatılı çocukların hiçbirinin devlet okuluna gitmediğini, evlerinden gelenlerin bazılarının okula da gittiğini, ailesi olmayan çocukların hep yatılı kaldığını kaydetti. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların mayıs ayındaki ikinci duruşmada hâkim karşısına çıkması bekleniyor.