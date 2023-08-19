IŞİD'lilere para toplayan grubun üyesi: Irak’taki hapishanelere avukatlar aracılığıyla para gönderiliyor

Suriye ve Irak’ta IŞİD kamplarında kalan kadınlara Türkiye ve Avrupa ülkelerinden para toplayan “Yavuz Selim Bilici Grubu” üyesi, Irak’taki hapishanelere avukatlar aracılığıyla para gönderdiklerini açıkladı. Binici ve grup üyeleri daha önce gözaltına alındıklarında dijital materyallerinde infaz görüntüleri çıkmıştı.

IŞİD’in Suriye ve Irak’ta kamplarda kalan örgüt üyesi kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için Türkiye ve Avrupa ülkelerinden para toplayan “Yavuz Selim Binici Grubu’nun” Irak’taki hapishanelere avukatlar aracılığıyla para gönderdikleri ortaya çıktı.

Kamplardaki IŞİD üyeleri için para toplayan grup yöneticisi, sürekli tutuklandığını ancak kendisinin bu faaliyeti nedeniyle suç işlemediğini savunarak, “Allah için, mazlum olduğu için çocuklara ben yardım ediyorum. Suriye’ye giden kadınlar ve çocuklar, babalarının kocalarının yanında gitmiş. Neden kadınlar ve çocuklar hapiste tutuluyor. Ebu Cehil bile kadınlara, çocuklara karışmıyor” dedi.

AVUKAT ARACILIĞIYLA IRAK’TAKİ IŞİD’LİLERE PARA GÖNDERİLİYOR

Yaptıkları faaliyetin “yardım faaliyeti” olduğunu söyleyen grup üyesi, Türkiye ve Avrupa’dan topladıkları parayı Suriye’de Hol ve Roj kampları, Irak’ta Rusafa Hapishanesi, Afganistan Horasan, Afrika, Yemen’e gönderdiklerini anlattı. Grup üyesi, Irak’taki Rusafa Hapishanesi’ne avukatlar aracığıyla para gönderdiklerini “Bizimki yasal değil. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa izin vermiyor. Sadece Rusafa Hapishanesi’ne avukat aracılığı ile para gönderilir. Avukat alışveriş yapar, x-ray cihazından geçirir” diye açıkladı.

“GÖNDERENLERİ TUTUKLUYOR TÜRKİYE”

Grup üyesi, diğer yerlere gönderilen paralara ilişkin ise “Oralar resmi değil, gönderenleri tutukluyor Türkiye Cumhuriyeti. Bilmeden gönderenleri bile imzaya çağırıyorlar. (İktidarı kastederek) Kendilerinden başka herkes terörist. Bak asıl terörist, Kur’an ve sünnetle hareket etmeyenlerdir. Şeriatla yönetilmeyenlerdir” dedi.

“BİZE KİMSE YARDIMCI OLMUYOR”

Grup üyesi, “Kürtlerin kontrolünde olan kamplara nasıl gönderiyorsunuz, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kürtlerle anlaşmanız mı var?” sorusuna, “BM yardımcı olur mu? Kürtler de yardımcı olmaz. Bize kimse yardımcı olmuyor. Herkes bize yardım yapmaktan korkuyor. Korkuyor, çünkü hapse atılıyor” diye yanıt verdi.

“IRAK DEVLETİ AF ÇIKARACAKMIŞ”

Grup üyesi, Türkiye’de yakınları bulunan kadınların kamplar ve hapishaneden iadesinin neden istenmediğine ilişkin soruyu ise, Irak’ta cezaevinde kalan kadınlar af beklentisinin olduğunu açıklayarak, “Buraya gelince tutuklanıyorlar. Irak devleti af çıkaracakmış. Kadın ve çocuklar masum. Kocalarının peşinden gitmişler” diye cevapladı.

“TÜRKİYE’DE PATLAMALARI YAPANLAR AJANLAR”

Grup üyesi, IŞİD’in Türkiye’deki saldırılarına ilişkin ise “Türkiye’de patlatma yapanlar ajanlar. Müslüman Selefi, Türkiye’de kadınlar ve çocukları patlatmaz” diye 10 Ekim katliamının da aralarında bulunduğu IŞİD’in canlı bomba saldırılarının bu örgütün yapmadığını iddia etti.

İSTANBUL TAKSİM’DE GEZDİĞİ ANIN VİDEOSUNU ATTI

Grup üyesi, konuşma sırasında Türkiye’de olduğunu kanıtlamak için İstanbul Taksim’de elinde poşet ile gezdiği ana ait videoyu Whatsapp üzerinden gönderdi.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLADILAR, 20 İLDE ÖRGÜTLENDİLER

IŞİD’li kadınlara para gönderen bu grup, 7 Mayıs 2018 tarihinde kuruldu. Grup, faaliyetlerini sosyal medya üzerinde sürdürüyor.

Grup, ilk olarak; “Bacın Esir Kampında” isimli hesap üzerinden Avrupa ve Türkiye’den Suriye ve Irak’taki IŞİD üyesi kadınlar için para topluyordu ancak bu hesabın deşifre olmasının ardından ismini değiştirerek, “Dar'ul Erkam Fisebilillah” hesabı üzerinden faaliyetlerine devam etti.

Grubun yöneticisi Yavuz Selim Bilici’nin de aralarında olduğu 22 kişi 11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Emniyeti’nin düzenlendiği operasyon ile gözaltına alındı.

Emniyet, tüm şüphelilerin elektronik materyallerinde detaylı incelemeler yaptı. Şüphelilerin telefonlarında, IŞİD'e yardıma dair birçok bilgi, görüntü ve mesajlaşmanın yer aldığını tespit etti.

Dijital materyaller arasında IŞİD'in infaz ve çağrı görüntülerini içeren videolar da vardı. IŞİD’e finansman sağlamakla suçlanan 22 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Grup serbest kaldıktan sonra faaliyetlerini sürdürdü.