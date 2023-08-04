IŞİD, örgütün liderinin öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD sözcüsü, örgütle bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan ses kaydında, örgütün lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin öldüğünü doğruladı.

IŞİD, örgütün lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin öldüğünü doğruladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD sözcüsü, örgütle bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan ses kaydında, Kureyşi'nin İdlib'de Hayat Tahrir El-Şam örgütüyle "doğrudan çatışmalarda öldüğünü" söyledi.

Sözcü, El Kureyşi'nin tam olarak ne zaman öldürüldüğü hakkında ayrıntı vermedi ve öldürülen liderin yerine Ebu Hafs El Haşimi El Kureyşi'nin geldiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, İdlib vilayetinde silahlı muhaliflerin elindeki bölgeleri kontrol eden El Kaide’nin eski Suriye kolu olan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün IŞİD liderini öldürdükten sonra cesedini Türkiye'ye teslim ettiğini savundu.

HTŞ, IŞİD liderini hedef alan herhangi bir operasyonu üstlenmedi.

IŞİD ise HTŞ'yi Ankara'nın çıkarları doğrultusunda çalışmakla suçluyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında El Kureyşi'nin Türk istihbarat güçleri tarafından öldürüldüğünü söylemişti.

Anadolu Ajansı (AA), o dönem yaptığı bir haberde, MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiğini, Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığını yazmıştı.