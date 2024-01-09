IŞİD, Suriye ordusuna saldırdı: 9 asker öldü

Suriye'nin Humus ilinde IŞİD'in, Suriye ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 asker öldü, 20 kişi yaralandı.

Suriye'nin Humus ilinde IŞİD'in, Suriye ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 asker öldü, 20 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, IŞİD, öğle saatlerinde Humus'a bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinin çöl bölgesinde Suriye ordusuna ait bir konvoya pusu kurdu.

Ağır silahlarla başlatılan saldırı çatışmaya dönüşürken, ilk belirlemelere göre, 9 asker öldü, 20'ye yakın ordu mensubu yaralandı.

Suriye medyasında ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

IŞİD, 2 Ocak 2024'te de Deyrizor ilinin güneyindeki Tebni köyünde 17. Alay'a saldırı düzenleyerek, çok sayıda askeri alıkoymuştu.

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden IŞİD, Humus, Dera, Suveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.