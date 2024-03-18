Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

IŞİD üyeliğinden aranan kişi Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Güncel
  • 18.03.2024 23:53
  • Giriş: 18.03.2024 23:53
  • Güncelleme: 18.03.2024 23:55
Kaynak: AA
IŞİD üyeliğinden aranan kişi Kayseri'de yakalandı
FOTOĞRAF: AA

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin IŞİD'e üye olmak suçundan yakalama kararı verdiği şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İnterpolün kırmızı bültenle aradığı IŞİDliler Çorumda yakalandı
BirGün'e Abone Ol