IŞİD üyeliğinden aranan kişi Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin IŞİD'e üye olmak suçundan yakalama kararı verdiği şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.