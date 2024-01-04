İSİG Meclisi: 2023'te en az 1929 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre, aralık ayında 154, 2023 yılında ise en az 1929 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, aralık ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, aralık ayında 154, 2023 yılında ise en az 1929 işçi hayatını kaybetti.

Ocakta 115, şubatta 261, martta 130, nisanda 123, mayısta 147, haziranda 160, temmuzda 184, ağustosta 206, eylülde 153, Ekim’de 151, kasımda 145 ve aralıkta 154 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre ayrıca, geçen ay 13 motokurye de kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.

NEDENLERİNE GÖRE İŞÇİ ÖLÜMLERİ

Aralık ayında ezilme, göçük nedeniyle 34 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 33 işçi, yüksekten düşme nedeniyle 30 işçi, kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 17 işçi, patlama, yanma nedeniyle 7 işçi, intihar nedeniyle 7 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 6 işçi, nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3 işçi, zehirlenme, boğulma nedeniyle 3 işçi, şiddet nedeniyle 3 işçi, diğer nedenlerden dolayı 11 işçi hayatını kaybetti.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAAT YOL İŞ KOLUNDA

Hayatını kaybetden işçilerin iş kollarına göre dağılımı şöyle oldu:

İnşaat, Yol işkolunda 44 işçi; Taşımacılık işkolunda 18 işçi; Tarım, Orman işkolunda 17 emekçi (12 işçi ve 5 çiftçi), Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 14 işçi; Metal işkolunda 13 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 13 işçi, Belediye, Genel İşler işkolunda 8 işçi, Madencilik işkolunda 4 işçi, Gıda, Şeker işkolunda 3 işçi, Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi, Banka, Finans, Sigorta işkolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi, Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 2 işçi, Petro-Kimya, Lastik işkolunda 1 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 1 işçi; Basın, Gazetecilik İşkolunda 1 işçi, Enerji işkolunda 1 işçi, Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi, işkolunun bilinmediği 7 işçi..

Aralık ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

15-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 26 işçi, 30-49 yaş arası 71 işçi, 50-64 yaş arası 43 işçi, 65 yaş ve üstü 3 işçi, yaşını bilmediğimiz 6 işçi hayatını kaybetti…