İşini kaybetmişti: Susan Sarandon Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi

Sarandon, Capitol Hill'de Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan eyleme katıldı. Sarandon, yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdiği için Hollywood'daki işini kaybettiğini ve tehdit aldığını hatırlattı ve "Ben iyiyim ama günün sonunda bu, insanların ölmesi kadar önemli değil" dedi.

Amerikalı oyuncu Susan Sarandon, ABD hükümetini Gazze'de ateşkes talep etmeye ve İsrail'e kaynak sağlamayı bırakmaya çağırdı.

Medya kuruluşu Roll Call'un haberine göre Sarandon, Capitol Hill'de Gazze'de ateşkes çağrısı yapan aktivist ve göstericilerin eylemine katıldı.

Katılımıyla medya ve halkın ilgisini gösteriye çeken ünlü oyuncu, "En azından bunu yapabilirim" ifadesiyle desteğini belirtti.

ABD'li oyuncu, yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdiği için Hollywood'daki işini kaybettiğini söyledi.

10 yıldır çalıştığı ajanstan kovulduğunu ve tehditler aldığını anlatan Sarandon, "Ben iyiyim ama günün sonunda bu, insanların ölmesi kadar önemli değil" dedi.

"Dead Man Walking" filmindeki rolüyle Akademi Ödülü kazanan Sarandon, "Thelma ve Louise" dahil pek çok filmde rol almıştı.