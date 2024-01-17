Isınmada eşik 17 yıl erken aşıldı

Küresel ısınma hızlanıyor. Ülkede geçen aralık ayı son 53 yılın en sıcak aralık ayı oldu. Prof. Dr. Murat Türkeş, “1.5 derecelik ısınmanın 2030’da olması bekleniyordu. Ancak 1.5 derece eşiği bugün aşılmak üzere" dedi.

Aycan KARADAĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Batman çevresinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 4,8 derece olarak ölçülen aralık ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 8,3 derece ile normallerinin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti. Sıcaklık analizlerinde, 1971’den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2023 Aralık ayı son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

DENGELİ İKLİM AMACI

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, “2023 yılı şimdiye dek kaydedilen en sıcak yıl olmakla kalmadı, günlük sıcaklıkların tümü de sanayi öncesinden 1 dereceden daha sıcaktı. Copernicus İklim Değişikliği Merkezi’nin küresel iklim değerlendirmesine göre, 2023 en sıcak takvim yılı olarak 2016’nın yerini aldı” dedi. Türkiye’nin taraf olduğu Paris Antlaşması’na dikkat çeken Prof. Dr. Türkeş, “Paris Antlaşması’nın ana amacı, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi düzeylerinin 2 derece altına çekmek. Olanaklıysa küresel sıcaklık artışını 1 buçuk derece ile sınırlandırmak ya da durdurmak. Bunun yanı sıra sırasıyla düşük sera gazı salımlı ve iklim direngen bir toplum ve kalkınma yoluyla uyumlu finansman akışının sağlanması olarak belirlendi” diye konuştu. Prof. Dr. Murat Türkeş şöyle devam etti: “Paris Antlaşması yürürlüğe girdiğinde, yani 2016 yılında küresel ısınmanın 1 buçuk derece eşiğini 2030’larda aşılacağı konusunda genel bir uzlaşma söz konusuydu. Gelinen noktada, küresel ısınmanın o yıllarda düşünülenden çok daha kısa sürede 1 buçuk derece eşiğini aşma aşamasına geldiğini görmekteyiz. Bu da Paris Antlaşması kapsamındaki küresel iklim değişikliği mücadelesinde başarılı olunamadığını açıkça ortaya koyuyor.”

İsviçre’nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Zirvesi öncesi yayımlanan Küresel Riskler raporuna göre, iklim değişikliği dünyanın önümüzdeki on yılda karşı karşıya kalacağı en büyük riskler arasında yer alıyor. Zirve öncesi küresel ısınmaya karşı yeterli önlem alınmaması Davos’ta protesto edilmişti.