İskandinav grevi böyle olur!

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Finlandiya’da yaklaşık 300 bin işçi, hükümetin işgücü piyasasına ilişkin planladığı reformları ve sosyal yardım sisteminde kesinti önerilerini protesto etmek amacıyla üç günlük grev eylemi başlattı. Başkent Helsinki’deki Senato binası önünde toplanan binlerce işçi, hükümete planlarını iptal etme çağrısı yaptı.

Şirketler ve işçi sendikaları, grevlerin Finlandiya'daki hava trafiğinin çoğunu durdurmasının, petrol rafinerisi üretimini etkilemesinin ve birçok mağaza, fabrika ve anaokulunun kapanmasının beklendiğini açıkladı. Finlandiya havayolu Finnair grev nedeniyle yaklaşık 550 uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Finlandiya'nın en büyük sendika derneği SAK'ın başkanı Jarkko Eloranta Reuters'e yaptığı açıklamada, "Hükümetin planı soğukkanlı. Önce grev hakkı ciddi şekilde kısıtlanacak ve ardından sert kesintiler hayata geçirilecek" dedi. Akava Sendikası ise hükümeti Finlandiya'nın müzakere geleneğinden vazgeçmemeye çağırdı.