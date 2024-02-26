İşkenceci hahama ödül gibi ceza: Kamu hizmeti

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İsrail'de "dehşet evi" olarak nitelenen tarikat benzeri bir evde 30 kadını köleleştirmekle yargılanan haham Aharon Ramati serbest bırakıldı. Suçunu kabul eden Rahami’ye, zorunlu kamu hizmeti ve maddi tazminat cezası verildi. Buna göre Ramati, 9 ay kamu hizmeti cezası ve 34 bin dolar maddi tazminat cezasına çarptırıldı.

İsrail Yediot Ahronot Gazetesi’nin haberine göre, Ramati, "kurbanlarını köleleştirme", "hafif saldırı" ve "adaleti engelleme" suçlarından ilgili yargılandığı davada "insanları köleliğe benzer koşullarda tutmak" suçundan ceza verildi. Habere göre 11 kadın, mahkemeye tramvalarından kaynaklı olarak ifade vermeye gelemezken savcılığın, Ramati ile daha hafif suçlamaları kabul etmesi karşılığında ceza indirimi anlaşmasına vardığı belirtildi.

Ramati, ilk olarak 2015 yılında tutuklanırken kadınlardan birkaçının onun lehine ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İsrail medyası, Ramati'nin evi için "dehşet evi" ifadesi kullanılırken polis, hahamı kurbanlarını kontrol etmek için şiddet, gözdağı ve ebedi lanet hikâyeleri uyduran bir "tarikat lideri" olarak nitelemişti.