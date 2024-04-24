İşkenceciler görevde, katil zanlısı cezasız

Afetzede Nihadioğlu, önce polis şiddetine uğradı ardından trafik kazasında öldü. Nihadioğlu’na çarpan sürücü serbest. Şiddet uygulayan polisler ise hâlâ görevde.

Buse İlkin YERLİ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’daki ağır hasarlı evine giren Tahsin Nihadioğlu, kendisini ‘yağmacı’ sanan polisler tarafından darbedildi. Olaydan iki gün sonra ise sürücüsü Selim Çamdibi olan Otokoç’a ait araç Nihadioğlu’na çarptı. Kazadan 5 gün sonra Nihadioğlu hayatını kaybederken failine ise savcılık ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verdi. Şiddet uygulayan polisler ise hâlâ görevleri başında. Kardeşinin yaşadıklarını anlatan Tahsin Nihadioğlu’nun ağabeyi Zeynel Nihadioğlu, “Kardeşim öleli 1 sene oldu, bir arpa boyu yol katedilemedi” dedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Zeynel Nihadioğlu, 6 Şubat depreminin ardından hasarlı evlerine girerek eşyalarını almaya çalıştıklarını anlattı. Evine giren kardeşinin ‘yağmacı’ sanılmasının ardından polisler tarafından darbedildiğini ve ters kelepçeyle gözaltına alındığını anlatan Zeynel Nihadioğlu, “Ortada resmi bir bilgi ve gözaltı işlemi yok, depremzedeye uygulanan keyfi bir işkence var. Yaşanan olayın şahitleri de var” dedi. Şiddetin ardından polislere soruşturma açıldı. Soruşturmanın 1 senedir devam ettiğini söyleyen ağabey Nihadioğlu, şöyle devam etti: ‘’Emniyet Genel Müdürlüğü bir soruşturma açıp tarafların ifadesine başvurdu. Süreç devam ediyor. Kardeşime yönelik saldırının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen şiddet uygulayanlar görevleri başında.”

Tahsin Nihadioğlu

OTOPSİ RAPORU ORTADA

Yaşananların ardından kentten ayrılmak üzere otobüs terminaline giden Tahsin Nihadioğlu’na Selim Çamdibi kontrolünde olan Otokoç’a ait araç çarptı. Hastaneye kaldırılan Nihadioğlu’nun acil giriş kaydı ‘trafik kazası’ ve ‘darp’ olarak oluşturuldu. Nihadioğlu, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Hatay Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Tahsin Nihadioğlu’nun öldüğü kaza hakkında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verdi.

Karara tepki gösteren Zeynel Nihadioğlu, özetle şu ifadeleri kullandı: “Çamdibi, karakolda bir kaç saatlik misafirliğinin ardından evine gönderildi. Savcılık ifadesi gerekli görülmedi. Trafik polisi, tuttuğu ilk raporda kardeşimin yüzde yüz kusurlu olduğuna kanaat getirmiş. Çamdibi, saatte 50-60 kilometre hızla gittiğini iddia ediyor. Ancak kardeşimin vücudunda kırılmadık kemik kalmadı. Bu otopsi raporuyla da belgeli. Trafik polisi neye göre kardeşimi yüzde yüz kusurlu buldu? Otokoç’un, kendi aracındaki görüntüler dâhil, delilleri yok etmeye varan davranışı kolluk güçleri tarafından görmezden gelindi. Tahsin için adalet konusunda bir arpa boyu yol alınmadı. Şiddet uygulayan kolluk kuvvetleri de Selim Çamdibi de yargılanıp cezalarını çekene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”