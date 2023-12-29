İşkencecinin adının okula verilmesine suç duyurusu

İzmir’de bir okula, 12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesine karşı Eğitim Sen suç duyurusunda bulundu.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Belenbaşı Köyü İlkokulu’na Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesi sonrasında ortaya çıkan tepkilerin ardından okulun adı değiştirildi ve önceki gün tekrar Belenbaşı İlkokulu tabelası asıldı. Eğitim Sen İzmir Şubeleri ise okula Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesi hakkında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu.

Eğitim-Sen İzmir Şubeleri Dönem Sözcüsü Başkanı Bülent Karakaş, “Bir eğitim kurumuna, adı acımasız işkence yöntemleriyle geçmiş bir kişinin adının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi törenle verilmesi utanç verici bir durumdur. 12 Eylül döneminde akla ilk gelen yerlerden biri olan Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi vahşi işkencelerin merkezi olarak bilinmektedir. Çok sayıda siyasi tutuklunun işkence edilerek hayatını kaybettiği cezaevinde yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Her fırsatta darbelerle ve darbecilerle hesaplaştıklarını iddia edenler, 12 Eylül sonrasında Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi'nde görev yapan ve adı işkenceyle özdeşleşen birinin isminin İzmir'de bir okula vererek darbecilerin ve işkencecilerin izinden gittiklerini göstermişlerdir” dedi.

Okula söz konusu ismi veren sorumluların cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade eden Karakaş, “Söz konusu okulun isminin değiştirilmesi yönetmeliğe aykırıdır. Biz Eğitim Sen İzmir şubeleri olarak bu isim değişikliği sürecinde komisyonda yer alan ve karar verici olan kamu görevlilerinin belirlenmesi ve haklarında gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, gerekse 5237b sayılı Türk Ceza Kanunu ve gerekse 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun hükümleri itibariyle inceleme-soruşturma yapılması adli ve idari yönlerden ayrı ayrı cezalandırılmalarını istiyoruz. Sadece okulun isminin tekrar Belenbaşı İlkokulu olarak değiştirilmesi yetmez. Bu kadar aleni bir şekilde toplumun aklı ile alay edilmesini kabul etmiyoruz. Bu insanlık dışı uygulamaları yapan birinin isminin bir okula verilmesi toplumsal barışı zedelemekle kalmamış ayrıca kamu vicdanını yaralamıştır. İhtiyacımız olan toplumsal barışın tesis edilmesi ve kamu vicdanının kısmen de olsa tatmin edilmesi için Belenbaşı İlkokulu’na isim verenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.