İşkenceden akıl sağlığını yitiren 11 Eylül sanığı hakkında "yargılanamaz" kararı

ABD mahkemesi, 11 Eylül 2001'deki İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla ilişkisi olduğu düşünülen Yemen vatandaşı Remzi Binalshibh'in, gördüğü işkenceler neticesinde akıl sağlığının yerinde olmadığına hükmederek, idamla yargılanamayacağına karar verdi.

ABD mahkemesi, 11 Eylül 2001'deki İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla ilişkisi olduğu düşünülen Yemen vatandaşı Remzi Binalshibh'in, gördüğü işkenceler neticesinde akıl sağlığının yerinde olmadığına hükmederek, idamla yargılanamayacağına karar verdi.

New York Times'ın haberine göre, askeri Savcı Albay Matthew McCall, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından işkenceye maruz kalan Binalshibh'in psikolojik olarak "çok fazla zarar gördüğü" ve kendini savunamayacak durumda olduğundan idam ile yargılanamayacağını söyledi.

Savcı, 11 sayfalık mahkeme kararıyla "5 sanıklı komplo davası" kapsamında yargılanan Binalshibh'i davadan çekti.

Binalshibh'in tamamen sanrılarına odaklandığını ve bu şekilde kendini savunamayacağını ifade eden McCall, Yemen vatandaşının akıl sağlığı düzelene kadar davaya dahil edilemeyeceğini belirtti.

Karar, Binalshibh'in avukatı David Bruck'ın başvurusu üzerine durumunu inceleyen Akıl Sağlığı Kurulunca, Yemen vatandaşının yaşadığı travmalar nedeniyle akıl sağlığını yitirdiğine dair verilen rapordan sonra alındı.

Öte yandan Pentagon Savıcısı Clayton Trivett, Binalshibh hakkında verilen kararın kanunen hatalı olduğunu belirtti.

Davanın savcıları, bu haftaya kadar dava açılan şahıslara 11 Eylül saldırılarındaki rollerini itiraf etmeleri karşılığında müebbet hapis cezası teklif ediyordu.

11 Eylül saldırılarında suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle yargılanan Binalshibh, Hamburg Cell grubuna yardım etmekten de suçlanıyordu.

11 EYLÜL 2001'DEKİ SALDIRILAR

11 Eylül sabahı New York, Manhattan adasında bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York’taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra yerel saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan "Flight 93" adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.