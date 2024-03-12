İşkenceyle öldürülen Eros'un davası yarın: Destek çağrısı

İstanbul'da Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası yarın yeniden görülecek. Avukatlar ve hayvanseverler en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Yarınki duruşmada yerini alacaklardan biri de Eros'un bakımıyla ilgilinen ve hikayesini sosyal medyadan paylaşan Sinem, yarın mahkeme önünde ciddi bir kalabalık beklediğini belirterek tüm hayvanseverlerin desteğini istedi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde doğup büyüyen ve yaklaşık 6 yaşındayken aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası, yarın saat 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre; daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için avukatlar ve hayvanseverler en üst sınırdan ceza verilmesini ve bu davanın hayvan hakları açısından emsal teşkil etmesini istiyor.

EROS İÇİN EYLEMLER DÜZENLENDİ, BİNLERCE İMZA TOPLANDI

Sitenin otoparkında doğan ve yıllarca site içinde yaşayan Eros, 1 Ocak'ta sabaha karşı İbrahim Keloğlan ile asansörde karşılaştı. Keloğlan, Eros'u tekmeleye başladı. Keloğlan'ın tekmelerinden kaçan Eros, apartman içine koştu. Ancak Keloğlan, kapıları kapatarak Eros'un kaçmasını engelledi ve onu tekmeleye devam etti. Dakikalarca süren şiddet sonucunda Eros hayatını kaybetti.

Güvenlik kamera kayıtları sayesinde Eros'un katilinin İbrahim Keloğlan olduğu anlaşıldı, hemen emniyete giderek şikayetçi olundu. Gözaltına alınan Keloğlan, 8 Şubat'ta görülen ilk duruşmada 'iyi hal indirimi' ile serbest bırakıldı. Kamera görüntülerine rağmen Keloğlan'ın serbest bırakılması avukatların ve hayvanseverlerin tepkilerine neden oldu. Karara savcı ve avukatlar itiraz etti. Sosyal medyada Eros'un adıyla paylaşımlar yapıldı. Eros'un katledildiği site önünde eylemler düzenlendi, Keloğlan'ın tutuklanması için 250 bin imza toplandı.

Avukatların itirazı ve büyüyen tepki sonucunda Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi. İşte o dava, yarın Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda saat 10.30'da görülecek.

'GELİP DURUŞMAYA KATILIN'

Davayı takip eden İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Merve Poyraz Özcan, yarın verilecek kararda hiçbir indirim uygulanmayacağını ve üst sınırdan ceza verilmesini beklediğini söyledi. Daha önce Keloğlan hakkında verilen kararla ilgili "Cezada indirim uygulanması ve HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı verilmesi kamu vicdanını yaralamış, akabinde büyük bir kamuoyu tepkisi ile karşılaşılmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız, gelip duruşmaya iştirak etmeleridir" dedi.

Bu davanın emsal olmasını istediğini söyleyen Özcan, "Umarız hayvana şiddet sona erer. Tek temennimiz budur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, ADALET BAKANI TUNÇ'U ARADI

Eros'un katledilmesi Özcan'ın da vurguladığı gibi büyük bir kamuoyu tepksine neden oldu. Hatta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz ay katıldığı bir programda Eros'la ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından arandığını ve Erdoğan'ın kendisine "Nasıl böyle bir şey olabilir" diye sorduğunu anlattı.

Ancak Eros'un katledilmesi ne ilk ne de son. Eyüpsultan'da onlarce kedinin üzerine kezzap atarak yaralayan, bazılarının da ölümüne neden olan Murat Özdemir'in davası görülmeye devam ediliyor. Kocaeli'de Orçun Maviş, bir köpeği gözünden vurarak öldürdü. Konuyla ilgili davada mahkeme Maviş hakkında beraat kararı verdi. Maviş, karar sonrası sosyal medyadan başka köpekleri de öldürmeye niyetli olduğunu beyan etti.

Dolayısıyla Özcan'a yarınki duruşmadan bekledikleri yönde bir karar çıkması halinde, 'hayvana işkence eden, öldürenlerle ilgili görülen davaların seyri nasıl oldur' diye sorduk. Özcan'ın yanıtı şu şekilde oldu: "Bu dosyalarda adı geçen faillerin canavarca hisle hareket ettiği, işkence ve eziyet çektirmek suretiyle hayvanlara zarar vermek istediği ortada iken salt adli sicil kaydına bakarak indirim uygulanması ya da alt sınırdan uzaklaşmadan ceza tayin edilmesi hukuka uygun değildir. Dolayısıyla bu dosyalarda da üst sınırdan ceza verilmesi gerekmektedir."

'İNSANLAR BU TARZ KÖTÜLÜKLERİN CEZASIZ KALMAYACAĞINI BİLSİNLER'

Yarınki duruşmada yerini alacaklardan biri de Eros'un bakımıyla ilgilinen ve hikayesini sosyal medyadan paylaşan Sinem olacak. Sinem, yarın mahkeme önünde ciddi bir kalabalık beklediğini belirterek tüm hayvanseverlerin desteğini istedi.

Sinem, "İlk duruşmada çok yalnızdık. Eros'un kimsesiz bir kedi olmasına, sahipsiz oluşuna mahkemede çok fazla vurgu yapıldı. O nedenle ilk duruşma sonunda çok çaresiz hissettim. Ancak yarın çok kalabalık olacak tahminimce... Bu benim için inanılmaz bir şey. Bu davada ağır bir ceza verilmesini istiyorum. İnsanlar bu tarz kötülüklerin ve eylemlerin cezasız kalmayacağını bilsinler."