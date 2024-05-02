İskenderun'da sağanak yağış: Yollar göle döndü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kaynak: AA-DHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü.
Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti.
Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.