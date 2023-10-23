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İskenderun Sahili'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

İskenderun Sahili'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Çevre
  • 23.10.2023 13:03
  • Giriş: 23.10.2023 13:03
  • Güncelleme: 23.10.2023 13:06
Kaynak: AA
İskenderun Sahili'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İskenderun sahilinde çok sayıda ölü balık görenler durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, balıklardan ve sudan numune aldı.

Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, ağlara takılan balıkların sudan çekilmeyen ağlar nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

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