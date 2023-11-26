İskenderun’da yağmur caddeleri göle çevirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış sonrası caddeler adeta göle döndü. Araçlar su içerisinde kalırken, ayağını mazgala sıkıştıran genci ise itfaiye kurtardı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış sonrası caddeler adeta göle döndü. Araçlar su içerisinde kalırken, ayağını mazgala sıkıştıran genci ise itfaiye kurtardı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava, Hatay’da bugün etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kalırken, bir genç de ayağını su içerisinde görünmeyen mazgala sıkıştırdı. Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yağışlı havanın gece boyunca sürmesi bekleniyor. Öte yandan, depremde yaklaşık 1 metre çökme meydana gelen İskenderun sahilinde her yağış sonrası benzer görüntüler yaşanıyor.