İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 79.1 oldu. Dün ise megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 78.99 olarak ölçülmüştü.

Güncel 18.03.2024 09:54 Giriş: 18.03.2024 09:54

Güncelleme: 18.03.2024 10:06 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA