İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 79.1 oldu. Dün ise megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 78.99 olarak ölçülmüştü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.1 oldu.
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
Dün ise (18 Mart) megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 78.99 olarak ölçülmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 18 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 70.49
• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.47
• Darlık Barajı yüzde 86.24
• Istrancalar Barajı yüzde 77.42
• Kazandere Barajı yüzde 72.18
• Elmalı Barajı yüzde 89.21
• Ömerli Barajı yüzde 88.33
• Pabuçdere Barajı yüzde 69.94
• Sazlıdere Barajı yüzde 58.65
• Terkos Barajı yüzde 80.8