İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.58 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 80.71 olarak ölçülmüştü.

Güncel 21.04.2024 11:30 Giriş: 21.04.2024 11:30

Güncelleme: 21.04.2024 11:34 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA