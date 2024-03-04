İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.16 oldu.

Güncel 04.03.2024 11:21 Giriş: 04.03.2024 11:21

Güncelleme: 04.03.2024 11:27 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA