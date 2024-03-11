İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.75 oldu. Dün ise megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.98 olmuştu.

Güncel 11.03.2024 10:46 Giriş: 11.03.2024 10:46

Güncelleme: 11.03.2024 10:52 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA