İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 79.44 oldu. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 79.34 olarak ölçülmüştü.

Güncel 21.03.2024 09:31 Giriş: 21.03.2024 09:31

Güncelleme: 21.03.2024 09:34 Kaynak: Haber Merkezi

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