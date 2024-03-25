İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80.02 oldu. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 80.11 olarak ölçülmüştü.

Güncel 25.03.2024 09:45 Giriş: 25.03.2024 09:45

Güncelleme: 25.03.2024 09:49 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA