İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.88 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.85 olarak ölçülmüştü.

Güncel 04.04.2024 09:39 Giriş: 04.04.2024 09:39

Güncelleme: 04.04.2024 09:43 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA