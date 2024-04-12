İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.55 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.62 olarak ölçülmüştü.

A- A A+

Fotoğraf: AA