İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.55 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.62 olarak ölçülmüştü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.55 oldu.
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
Dün ise (11 Nisan) mega kentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.62 olarak ölçülmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 12 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 67.0
• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.41
• Darlık Barajı yüzde 87.31
• Istrancalar Barajı yüzde 43.36
• Kazandere Barajı yüzde 75.62
• Elmalı Barajı yüzde 88.88
• Ömerli Barajı yüzde 91.99
• Pabuçdere Barajı yüzde 75.3
• Sazlıdere Barajı yüzde 60.19
• Terkos Barajı yüzde 86.0