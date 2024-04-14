İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.4 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.52 olarak ölçülmüştü.

Güncel 14.04.2024 12:50 Giriş: 14.04.2024 12:50

Güncelleme: 14.04.2024 12:54 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA