İSKİ'den iki ilçede su kesintisi uyarısı
İSKİ, Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahalleler için 12 saatlik su kesintisi uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahallelerde Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan'da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'ne su verilemeyeceği kaydedildi.