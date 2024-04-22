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İSKİ'den iki ilçede su kesintisi uyarısı

İSKİ, Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahalleler için 12 saatlik su kesintisi uyarısında bulundu.

Güncel
  • 22.04.2024 16:49
  • Giriş: 22.04.2024 16:49
  • Güncelleme: 22.04.2024 16:56
Kaynak: AA
İSKİ'den iki ilçede su kesintisi uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahallelerde Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan'da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'ne su verilemeyeceği kaydedildi.

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