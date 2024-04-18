İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80.75 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 80.91 olarak ölçülmüştü.

Güncel 18.04.2024 10:31 Giriş: 18.04.2024 10:31

Güncelleme: 18.04.2024 10:35 Kaynak: Haber Merkezi

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